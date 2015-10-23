Пентагон планує скоротити 40 тисяч військових до кінця 2017 року

Про це йдеться в опублікованому документі прес-служби Пентагону, який раніше був представлений конгресу США і згодом був оприлюднений згідно із законом про свободу інформації (FOIA), передає РИА Новости.

Читайте такожПентагон підтвердив ліквідацію одного з бойовиків, який працював на "Аль-Каїду"

"Армія повинна дотримуватися розкладу по зменшенню чисельності на 40 тисяч осіб не пізніше 2017 фіскального року. Передбачається також значне скорочення на військових об'єктах США за кордоном. Для передбаченої чисельності збройних сил 450 тисяч чоловік скорочення не стануть диспропорційними", — йдеться в документі аналітиків Міноборони.

Згідно з планом, майже на всіх військових об'єктах армії США, включаючи військові табори, пости і об'єкти в портах, буде скорочення персоналу. Більш значного скорочення — на одну тисячу військовослужбовців — підлягають шість військових баз в штатах Джорджія, Техас, на Алясці, у Вашингтоні і на Гаваях. Крім цього, в цілях економії бюджетних коштів Пентагон має намір скоротити цивільні посади на військових об'єктах приблизно на 17 тисяч осіб аж до 2019 року.