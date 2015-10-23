Британці розсекретили документ 60-річної давності, в якому передбачено нинішню операцію РФ у Сирії - FT

Про це йдеться у доповідній записці для британського прем'єр-міністра Гарольда Макміллана, підготовленої в 1957 році.

Як повідомляє ТСН.ua з посиланням на The Financial Times, документ був розсекречений у Великобританії в п'ятницю, 23 жовтня.

Згідно з повідомленням, у записці також перераховуються можливі заходи, на які могла піти радянська влада. Йдеться про масштабні постачання зброї в Сирію, розміщення в цій країні авіації, бомбардування ворожих сирійській владі сил, "війну нервів" з Туреччиною і направлення в Середземне море кораблів у противагу НАТО. Крім того, не виключена поява загадкових росіян "добровольців", цитує секретну доповідь газета.

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Сценарій, описаний у записці, підготовленій британськими дипломатами і спецслужбами, значною мірою збігається з поточною політикою Росії в Сирії, зазначає The Financial Times.

"Частина дій СРСР буде спрямована на "покращення ситуації" для них всюди і "створення проблем" для Заходу, де тільки можливо", - йшлося в документі.

Крім того, як зазначили в записці, Кремль "розв'яже всесвітню пропагандистську кампанію, що показує Сирію як невинну жертву агресії США, Сполученого Королівства та Франції".

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціям "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.