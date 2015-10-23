Російські ЗМІ повідомляють про знищення 45 бойовиків ІДІЛ у сирійській Хамі

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Наші збройні сили продовжують своє просування за підтримки ВПС, успішно вражаючих цілі в різних районах ведення операції. У провінції Хама нанесені удари по колоні ІД біля селища Умм Хадидж. Знищено 23 різних автомобілі і 45 терористів», - заявив офіційний представник збройних сил Сирії Алі Майхуба.

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Раніше представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що російська авіація знищила базу бойовиків під містом Сальмою. З посиланням на дані розвідки генерал-майор повідомив, що на базі «іноземні інструктори готували терористів «Ісламської держави» до ведення диверсійної війни".

Як повідомляв УНІАН, Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) говорить про мінімум 127 цивільних осіб, які загинули через російські авіаудари.

Президент РФ Володимир Путін продовжує пояснювати втручання Москви у внутрішні справи Сирії боротьбою з "Ісламською державою". Тим не менше, більшість російських авіаударів були спрямовані проти повстанців, які виступають проти ІД і правлячого режиму президента Башара Асада.

Інститут по вивченню війни говорить, що немає ніякої присутності терористів "Ісламської держави" в Хомсі. Аналітики кажуть, що президент Сирії Башар аль-Асад зацікавлений у контролі над містом, через яке проходить ключова траса. Цей шлях зв'язує область з Дамаском на південь, а Алеппо на північ.

Раніше в Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.

Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту" (ІДІЛ).