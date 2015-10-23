Повітряні удари Росії в Сирії лише посилюють "Ісламську державу" - США

Як заявила постійний представник США в ООН Саманта Пауер, ці удари, які вбивають десятки цивільних людей, змушують тисячі втікати з домівок, руйнують школи й базари, дають ісламістам нові сили, передає Радіо Свобода.

Виступаючи в четвер на засіданні Ради безпеки ООН, вона згадала про аналіз офіційних даних Міністерства оборони Росії про удари в Сирії, який здійснило агентство «Рейтерс»: майже 80 відсотків російських ударів здійснені по територіях, де немає бойовиків «Ісламської держави».

Як наголосила Пауер, Росія своїми атаками проти неекстремістських супротивників Асада тим самим посилила відносну міць «Ісламської держави», і це угруповання скористалося з російсько-сирійської кампанії й захопило нові території в сільській місцевості провінції Алеппо на півночі Сирії.

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Відтоді, як Росія почала свої удари в Сирії, мапа позиції сторін у Сирії змінилася на користь «Ісламської держави», додала представник США.