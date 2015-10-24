Пєсков запевняє, що мета російської військової кампанії в Сирії полягає у порятунку цієї країни

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В контексті "поміркованої опозиції" в Сирії Пєсков повідомив, що партнери Росії так і не зуміли визначити яку-небудь організацію, яка не має зв'язків або з "Ісламським державою", або з "Аль-Каїдою", або з кимось подібним.

Пєсков також вважає всі повстанські сили в Сирії терористами. На його думку, "більша частина цих сил, які являють собою небезпеку для Сирії і для нас, є терористами".

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Пєсков переконаний, що результатом бомбардувань, які здійснюються під командуванням США, стала окупація двох третин сирійській території "Ісламською державою".

"Російські військові займаються наданням підтримки лічені тижні, а ми вже спостерігаємо перші ознаки успішного наступу сирійської армії. З'явилася слабка надія, що вона зможе врятувати свою землю від терористів", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, незважаючи на запевнення російської сторони тільки по позиціях угрупування «Ісламська держава» або інших «терористів», майже 80% російських авіаударів в Сирії припали по районах, які ІД не контролює.

Як показав аналіз, більша частина ударів була здійснена в районах, які утримують інші угруповання, що протистоять режиму сирійського президента Башара Асада, в тому числі відгалуження "аль-Каїди", але також і бойовики, яких підтримує Вашингтон і його союзники.

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За даними сирійської опозиції, в результаті повітряних ударів російської авіації в Сирії, офіційно почалися 30 вересня, загинули вже не менш 370 осіб, з яких 127 були цивільні, серед них 36 дітей і 34 жінки.