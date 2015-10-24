Президент Єврокомісії представив план з припинення хаосу на кордонах ЄС

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на німецьке видання Spiegel.

"Країни повинні утримуватися від того, щоб рух біженців до кордону іншої країни регіону було дозволено без згоди цієї країни", - йдеться в одному з 16 пунктів Єврокомісії.

Документ підготовлений, насамперед, для учасників міні-саміту з питань Балканського маршруту, який пройде в неділю в Брюсселі.

Крім канцлера Ангели Меркель, в ньому беруть участь, крім іншого, голови урядів Австрії, Болгарії, Хорватії, Греції, Угорщини, Румунії і Словенії, а не з держав ЄС - Македонія та Сербія.

Для стабілізації ситуації в Словенії, яка переживає наплив біженців після того, як Угорщина закрила кордон з Хорватією, Юнкер запропонував до наступної середи направити в країну додатково 400 прикордонників.

Голова Єврокомісії також пропонує створити контактну групу, членами якої стануть представники від країн ЄС.

Уряди країн повинні вибрати по одній людині для участі в контактній групі не пізніше, ніж через добу після проведення недільного саміту з міграції.

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Створення контактної групи дозволить ефективно обмінюватися інформацією про зареєстрованих мігрантів.

"Голови держав зобов'язуються збільшити можливість своїх країн прийняти нужденних і надати їм притулок, харчування, медичну допомогу, воду та санітарні умови", - йдеться в документі.

Юнкер додав, що, якщо країни не зможуть цього зробити, доведеться вдатися до механізму цивільного захисту ЄС, спрямованого на співробітництво у сфері реагування на надзвичайні ситуації.