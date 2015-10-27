США відправлять есмінець до китайських штучних островів, Китай застерігає від провокацій

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

Есмінець "Лассен" вирушить в акваторію між рифами Субі та Мішіф в архіпелазі Спратлі - групі дрібних островів і атолів, що розтягнулися на півдорозі між континентальним В'єтнамом і Філіппінами.

Ці рифи були практично повністю занурені у воду до 2014 року, коли Китай почав масштабні роботи з нарощування берегової лінії за допомогою днопоглиблювальних судів.

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Агентство відзначає, що есмінець швидше за все прибуде у супроводі патрульних літаків "Боїнг P-8A Посейдон" і "Локхід P-3 Оріон", які регулярно займаються відстеженням переміщень військових у регіоні.

Такі плани також підтвердив представник Державного департаменту США Джон Кірбі, додає CNN.

Він заявив, що жодна країна не повинна питати у іншої дозволу на маневри у міжнародних водах.

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У свою чергу, Китай закликав США утриматися від дій провокаційного характеру після появи інформації про відправку ракетного есмінця ВМС США до архіпелагу Спратлі, передає ТАСС.

"Ми закликаємо США утриматися від висловлювань або виконання речей провокаційного характеру і робити відповідальні вчинки для підтримання миру і стабільності в регіоні. Свобода навігації та польотів не повинна використовуватися як привід, щоб грати м'язами і підривати суверенітет і безпеку інших країн", - йдеться у заяві посольства Китаю у Вашингтоні.

Як повідомляв УНІАН раніше, керівник ВМС США Джон Річардсон висловив переконання, що у зв'язку з активізацією Росії на морі та через інші загрози, НАТО слід переглянути військово-морську стратегію. За його словами, Росія демонструє активність своїх кораблів і готовність застосувати військовий примус. Також, патрулювання російських підводних човнів зросло на понад 50% з 2013 по 2014 рік, а російський флот поповнився новими кораблями.