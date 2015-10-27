Південна Корея оголосила про збільшення військових витрат

Президент Південної Кореї Пак Кин Хе оголосила у вівторок про збільшення військових витрат країни, пославшись на загрозу з боку КНДР, пише РИА Новости.

"Щоб ефективно протистояти можливим північнокорейським провокаціям та факторам нестабільності навколо Корейського півострова, необхідно посилено зміцнювати обороноздатність, зосередившись на стратегії стримування Півночі", - сказала Пак Кин Хе, виступаючи на Національних зборах Республіки Корея з промовою про бюджет на 2016-й фінансовий рік.

За її словами, передбачається "збільшити асигнування на оборону до 4% порівняно зі зростанням сукупних бюджетних видатків".

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У червні цього року міністерство оборони Південної Кореї запросило бюджету в розмірі 36 мільярдів доларів на 2016 рік. Витрати країни на оборону до 2015 фінансовому році були затверджені в розмірі 33,4 мільярда доларів, що на 4,9% нижче, ніж було запитано міністерством.

"Ми змогли переконатися, що, дотримуючись твердих принципів і бездоганно підтримуючи нашу обороноздатність, можна відкрити двері до довгострокового діалогу і співпраці", — заявила президент Південної Кореї.

При цьому вона нагадала про збройний інцидент, який стався у серпні в демілітаризованій зоні між двома корейськими державами. Збройні сили КНДР з одного боку, і Південної Кореї і США з іншого були готові в будь-який момент почати військові дії, обмінюючись грізними заявами, але, витративши в цілому 43 години на переговори, сторони змогли домовитися про зниження рівня протистояння і початку діалогу.