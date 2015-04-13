США, Китай і Росія мали найбільші військові витрати у 2014 році - експерти

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (СІПРІ) опублікував сьогодні чергову доповідь про стан глобальної торгівлі зброєю і витрат на озброєння, передає ТАСС.

Згідно з наведеними в ньому даними, в 2014 році в світовому обсязі військових витрат на долю РФ припадає 4,8%, що ставить її на третє місце після США (34%) і Китаю (12%).

Військові витрати Росії в 2014 році зросли порівняно з 2013 роком на 8,1% і становлять 84, 5 млрд дол., або 4,5% ВВП.

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"Але Росія планувала це збільшення ще до кризи в Україні", - наголошується в доповіді.

Через скорочення доходів від продажу нафти в 2014 році оборонний бюджет країни був скоригований на 5% у бік зменшення.

США, маючи найбільші військові витрати в світі (майже в 3 рази перевершують китайські), в 2014 році скоротили асигнування на армію на 6,5%. Це було зроблено як один із заходів боротьби з дефіцитом бюджету, визначених законодавцями відповідно до закону про бюджетний контроль від 2011 року.

"Тим не менше, у цій сфері США продовжують перебувати на історично високому рівні, який майже відповідає в реальному обчисленні піковому рівню кінця 80-х років", - зазначають автори доповіді.

Всього на військові цілі було витрачено 610 млрд дол. або 3,5% ВВП. Очікується, що в 2015 році урізання військового бюджету продовжиться, однак не так різко. Після досягнення найбільшого обсягу в 2010 році видатки на армію впали в реальному обчисленні на 19,8%

Військові витрати Китаю йшли в ногу з темпами розвитку його економіки, за оцінками СІПРІ, стабільно зберігаючи в минулому десятилітті відсотковий показник стосовно ВВП - від 2 до 2,2%. В абсолютних цифрах показник зріс на 9,7% і становить 216 млрд дол .

Як наголошується в доповіді, в 2014 році витрати України збільшилися на 23% і становлять, за попередньою оцінкою, 4 млрд дол.

"Ця оцінка, ймовірно, не включає всі витрати на війну, і остаточна цифра може бути вищою", - йдеться в документі.

У 2015 Україна планує подвоїти витрати на озброєння.

Крім того, за даними експертів, торік загальний світовий обсяг асигнувань на військові цілі дорівнював 1776 млрд дол., що на 0,4% менше, ніж у 2013 році, і становив по відношенню до глобального ВВП 2,4%. Вже третій рік поспіль військові бюджети демонструють тенденцію до скорочення.

Автори доповіді зазначають, що на тлі української кризи розташовані поблизу Росії країни - в Центральній Європі, Прибалтиці та Скандинавії - стали нарощувати військові бюджети.

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В інших країнах Заходу ця тенденція проявляється меншою мірою, навіть незважаючи на заклики НАТО до своїх членів витрачати на військові потреби 2% ВВП. У Західній Європі найбільші витрати на оборону несуть Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія й Іспанія. Всі вони мали намір продовжити в 2015 році їх скорочення, нехай і в незначному обсязі. Однак Німеччина вже оголосила про плани щодо збільшення цієї статті бюджету в середньостроковій перспективі.