У Лівії збито вертоліт, в результаті загинули 12 людей
Щонайменше 12 людей загинули в результаті аварії вертольота на захід від столиці Лівії Тріполі.
Про це повідомляють місцева влада. За даними джерел Бі-бі-сі, вертоліт був збитий в прибережному районі Аль-Майя, де тривають зіткнення між ворогуючими збройними угрупованнями. Хто збив вертоліт, поки невідомо.
За попередніми даними, загинули всі люди, що знаходилися на борту повітряного судна.
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Вертоліт перевозив готівку зі столичного банку і потерпів крах, коли повертався в Тріполі з пасажирами на борту.
За інформацією місцевих ЗМІ, серед загиблих могли перебувати командири ополченців, а також банківські службовці.
Між тим, РИА Новости повідомляють про 25 загиблих.
У Лівії триває політичний хаос з моменту повалення Муаммара Каддафі в 2011 році. В країні сформовано два уряди, а контроль над великими територіями оспорюється різними угрупованнями.