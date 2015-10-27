Родичам доставили тіло загиблого у Сирії 19-річного контрактника РФ - ЗМІ

Ближче до вечора до будинку Костенків під'їхала вантажівка з ростовськими номерами, передає "Газета.ru".

Звідти винесли цинкову труну з тілом російського контрактника.

"Попрощатися із загиблим вийшло все село. У хату йде потік людей - близькі солдата, сусіди, однокласники", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня блогер Руслан Левієв опублікував розслідування активістів групи Conflict Intelligence Team. Вони перевіряли повідомлення про загибель російського контрактника у Сирії. Також смерть контрактника підтвердив один з його близьких родичів.

Пізніше інформацію про смерть контрактника підтвердили у Міноборони. Там повідомили, що військовослужбовець наклав на себе руки. У відомстві вважають, що у нього були проблеми з дівчиною.

Крім того, батьки російського контрактника Вадима Костенка підтвердили загибель сина, проте відмовилися повірити у його самогубство.