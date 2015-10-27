Родичі повідомили про загибель 19-річного російського контрактника в Сирії

Загибель солдата підтвердив РБК його родич.

Повідомлення про загибель 25 жовтня 19-річного контрактника з Краснодарського краю Вадима Костенка опублікували в соціальних мережах друзі і родичі.

Читайте такожМіноборони РФ показало три нових авіаудари по Сирії (відео)

«Перевіряючи інформацію, його профіль, профілі його друзів і родичів, ми знайшли безліч підтверджень тому, що він був діючим військовослужбовцем за контрактом, строкову службу закінчив у червні 2015-го і відразу підписав контракт», — йдеться в повідомленні CIT за підсумками проведеного групою розслідування.

Близькі загиблого розповіли активістам, що до них приїжджали офіцери з військового аеродрому «Приморсько-Ахтарськ», Краснодарського краю. На аеродромі базується 960-й штурмовий авіаполк 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС і ППО. Російські штурмовики Су-25 в Сирії також з цього авіаполку, стверджують активісти CIT.

«Після проходження строкової служби в/ч 20926 (834-й навчальний центр ВПС, р. Зерноград, Ростовської області), Вадим підписав контракт з в/ч 75387, 960-м штурмовим авіаполку», — припускають автори розслідування. Він не був пілотом, але займався обслуговуванням техніки на аеродромі, уточнюють вони.

За інформацією, опублікованою родичами в соцмережах, Костенко загинув 24 жовтня 2015 року. 23 жовтня видання The Wall Street Journal опублікувало статтю про участь Росії у військовому конфлікті в Сирії, де повідомлялося про першу жертву серед російських військовослужбовців в Сирії. WSJ отримала коментар від джерела в російському Міністерстві оборони, який підтвердив загибель одного військового (ім'я його не було названо в статті), але сказав, що солдат загинув не через бойові дії, а в результаті необережного поводження зі зброєю.

«Якщо уявити, що в результаті необережного поводження з боєзапасом стався трагічний інцидент і постраждало більше одного військовослужбовця, то в той момент Вадим цілком міг бути пораненим і померти вже після публікації статті WSJ», — висувають свою версію подій автори розслідування.

На користь версії про нещасний випадок, на їхню думку, говорять повідомлення сирійських активістів від 23 жовтня про клуби густого диму з боку російської авіабази Хмеймім в Латакії.

Активісти CIT також повідомляють, що серед родичів військових обговорюється «чутка» про ще 9 загиблих разом з Костенком військових.

У прес-службі Міноборони не змогли оперативно прокоментувати інформацію про загибель солдата.

Один з близьких родичів Костенкка підтвердив, що 14 вересня його відрядили в Сирію, а 25 жовтня родині повідомили про загибель контрактника. За словами співрозмовника, спочатку родині у військкоматі сказали, що Костенко повісився. Пізніше з частини повідомили, що солдата знайшли мертвим, не уточнюючи подробиць події, стверджує співрозмовник.

Найближчими днями, за даними CIT, повинні відбудуться похорони Костенка в хуторі Гречана Балка Калінінського району Краснодарського краю. Тіло загиблого ще не доставлено близьким, розповіли РБК родич Костенко і один з його колишніх товаришів по службі.