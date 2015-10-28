Японія підтримала дії США біля штучних китайських островів

Уряд Японії підтримує операції ВМС США в межах 12-мильних зон у штучних островів у Південно-Китайському морі, які КНР вважає своїми територіальними водами.

Про це заявив у середу на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Єсіхіде Суга, передає ТАСС.

"Нинішні дії США, - сказав він, - проводяться у співпраці з міжнародним співтовариством, ми їх підтримуємо".

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У вівторок генсек японського кабінету засудив політику Пекіна в Південно-Китайському морі. "Масштабне створення штучних насипних островів, - сказав він, - це односторонні дії, що викликають зростання напруженості. Це предмет заклопотаності всього світового співтовариства".

Нагадаємо, ракетний есмінець "Лассен" ВМС США увійшов у вівторок в 12-мильну зону біля одного з рифів архіпелагу Спратлі, на якому Пекін будує штучний острів зі злітно-посадковою смугою. В Японії, США і ряді країн Південно-Східної Азії вважають, що шляхом створення таких насипних об'єктів КНР намагається взяти під контроль практично всю акваторію стратегічно значимого Південно-Китайського моря, по якому проходять важливі океанські транспортні траси.