Незважаючи на обурення Пекіна, есмінець США пройшов біля китайських штучних островів

Корабель ВМС США проплив поблизу штучних островів, які споруджує Китай в спірних водах Південно-китайського моря.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на CNN.

Ракетний есмінець пройшов через акваторію архіпелагу Спратлі поблизу рифів Субі та Мішіф, перетнувши 12-мильну зону.

Прес-секретар Міністерства оборони США Білл Урбан заявив, що "Сполучені Штати проводять рутинні операції в Південно-Китайському морі відповідно до міжнародного права".

Вашингтон вважає, що Пекін "веде будівництво військових об'єктів, покликаних зміцнити свої спірні претензії на більшій частині регіону – основній судноплавній зоні".

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Міністерство закордонних справ у Пекіні назвало дії американців "незаконними". Прес-секретар уряду описав операцію як "загрозу суверенітету Китаю", додавши, що Пекін "рішуче реагуватиме на будь-які навмисно провокаційні дії".

Китай висуває претензії на більшу частину Південно-китайського моря. Інші країни Південно-Східної Азії мають конкуруючі претензії на острови Спратлі, Парасельські острови і риф Скарборо, який, як вважають, багатий на корисні копалини.

Крім того, через його акваторію щорічно здійснюється світова торгівля на понад п'ять трильйонів доларів.