"Все це маячня, все брехня": Батько загиблого в Сирії військового РФ спростував версію про сварку сина з дівчиною

Раніше в Міноборони РФ заявили, що військовослужбовець покінчив життя самогубством через конфлікт з дівчиною. При цьому в оборонному відомстві посилалися на листування в мобільному телефоні контрактника.

Як повідомляє видання Говорить Москва, батько загиблого військовослужбовця, сказав, що ніякого листування родичі не бачили, і назвав відносини сина з дівчиною нормальними.

Читайте такожУ Кремлі прокоментували повідомлення про загиблого в Сирії російського солдата

"Я дівчину ні в чому не звинувачую, тому що все це маячня, все брехня", - додав батько загиблого російського військового.

Як повідомляв УНІАН, Головна військова прокуратура (ГВП) Росії почала перевірку після смерті російського солдата в Сирії - перші результати свідчать про те, що військовий повісився.

Однак родичі та односельці загиблого в Сирії контрактника не вірять в офіційну версію смерті, вказуючи на дивні травми.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в Сирії загинув перший російський військовослужбовець. У деяких ЗМІ з'явилася інформація від групи Conflict Intelligence Team, яка досліджуючи інформацію в соцмережах, з'ясувала, що в Сирії загинув російський контрактник, 19-річний Вадим Костенко з Кубані.