Десантний корабель "Цезар Куніков" ВМФ РФ з військовим вантажем пройшов Босфор і прямує до Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на військово-дипломатичне джерело в турецькій столиці.

Разом з тим, як наголошується, розташована у Стамбулі новинна служба Bosphorus Naval News, яка відстежує всі пересування військових кораблів через турецькі протоки, опублікувала фотографії російського ВДК.

Вона стверджує, що корабель йде з вантажем військового характеру загальною вагою в 500 тонн в сирійський порт Тартус, де знаходиться пункт матеріально-технічного забезпечення російського ВМФ.

Читайте такожБільше 100 вантажних кораблів прибуло з РФ в Сирію за останні тижні

Як відомо, "Цезар Куніков" (ВДК-64) - великий десантний корабель, що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.