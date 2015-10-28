Єврокомісар відзначив прогрес Чорногорії на шляху вступу до Євросоюзу

Про це повідомляє РИА Новости.

"Я зміг запевнити міністра, що ми дуже скоро опублікуємо наш щорічну доповідь про прогрес (на шляху до ЄС), з цієї точки зору справи йдуть добре, у вірному напрямку", - сказав Хан журналістам після зустрічі з главою МВС Чорногорії Рашко Коневич.

Він зазначив, що сторони "також обговорювали підготовку до виборів".

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"Ми як і раніше чекаємо остаточної імплементації виборчого законодавства, і міністр мене запевнив, що він завершить цю роботу до березня наступного року. У цьому відношенні все має бути готове, зокрема, в тому, що стосується реєстрації спостерігачів", - заявив єврокомісар.

Євросоюз надав статус кандидатів на вступ до спільноти шести державам: Албанії, Ісландії, Македонії, Сербії, Туреччині та Чорногорії. У березні влада Ісландії оголосили про відкликання заявки на приєднання до ЄС.

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Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Чорногорії висловив оптимізм щодо того, що в грудні країну запросять вступити в НАТО.

При цьому, в Чорногорії протягом останніх кількох тижнів відбулася серія протестних акцій, ініційованих коаліцією опозиційних партій "Демократичний фронт". Остання масова демонстрація відбулася в суботу і завершилася розгоном активістів, проти яких поліція застосувала сльозогінний газ та інші спецзасоби.

Прем'єр-міністр Чорногорії вже заявив, що Росія причетна до мітингів опозиції проти уряду країни.