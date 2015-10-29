Голова МІ-5: терористична загроза для Великобританії перебуває на небаченому рівні

Про це в середу заявив голова британської контррозвідки МІ-5 Ендрю Паркер, передає ТАСС.

"Ще, можливо, не досягнута найвища межа загрози, незважаючи на наші успіхи. Ми не можемо бути абсолютно впевненими в тому, що припинили її. Ми вважаємо, що існує змова проти Сполученого Королівства, яка готується терористами в Сирії", - сказав він, відзначивши той факт, що бойовики ІД за допомогою "витончених технологій" намагаються налагодити контакт із своїми вірогідними прихильниками у Великобританії.

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"Вони використовують усі наявні можливості сучасної комунікації для поширення своїх сповнених ненависті повідомлень, надихаючих екстремістів, які часом є неповнолітніми", - наводить слова генерального директора спецслужби агентство Press Association.

"Все це означає, що ми стикаємося сьогодні з загрозою такого масштабу, якої я не бачив за всю свою кар'єру", - підкреслив він, зазначивши, що для Великобританії також зберігається небезпека і від діяльності міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда".