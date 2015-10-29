Премію Сахарова отримав саудівський блогер, засуджений до тисячі ударів батогом і в'язниці

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

31-річний Бадаві був заарештований у 2012 році за критику релігійної політики Саудівської Аравії. Він був засуджений до 10 років тюремного ув'язнення і 1000 ударів батогом через звинувачення в образі ісламу в інтернеті. Бадаві отримав свої перші 50 ударів батогом на публіці в січні.

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Подальші публічні прочуханки були припинені більше десятка разів, офіційно за станом здоров'я, а також після міжнародних протестів. Європарламентар Тамас Мешерікс, чия політична група належить до тих, хто номінував Бадаві на премію, заявив, що Європа "не може мовчати, коли в Саудівській Аравії люди стикаються з тортурами або смертю лише через вираження своїх ідей."

Нагороду в 50 тисяч євро на честь радянського дисидента Андрія Сахарова присуджується з 1988 року в честь людей, які захищають права людини та основні свободи.

Крім Бадаві в шорт-лист премії увійшли убитий російський політик Борис Нємцов, група венесуельських опозиціонерів.