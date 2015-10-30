Головне "обличчя" путінського каналу Катерина Андрєєва виявилася громадянкою Чорногорії

Про це свідчить доповідь "Центру громадянської освіти" Чорногорії, на якому акцентував увагу опозиційний російський політик Олексій Навальний на своєму сайті.

Так, ведуча програми "Врємя" Андрєєва вийшла заміж за відомого чорногорського бізнесмена Душана Перовича. Але цікавий той факт, що вона отримала громадянство не як дружина чорногорця, а як почесний громадянин.

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"За які заслуги перед Чорногорією - невідомо", - наголосив Навальний.

Варто зазначити, що почесне чорногорське громадянство видається людям, чия професія і статус мають особливе значення для держави і сприяють реалізації наукових, економічних, культурних, спортивних або інших інтересів держави.

При цьому у поліції Чорногорії наголошують, що перед тим, як дати людині почесне громадянство, спецслужби країни перевіряють її біографію, наявність імені в базі Інтерполу і так далі.