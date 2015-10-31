У нічному клубі в Румунії стався вибух, є жертви

Про це повідомляє ТСН з посиланням на місцеве видання hotnews.ro.

Наразі відомо щонайменше про 26 загиблих та ще понад 140 поранених. Зазначається, що причини вибуху поки невідомі.

За інформацією місцевих ЗМІ, у закладі проходила презентація альбому музичного гурту і там було заплановане піротехнічне шоу.

Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

Президент Румунії Клаус Лоханіс повідомив, що він "шокований та глибоко засмучений" цією новиною, додає CNN. "Це дуже сумний момент для усіх нас, для нашої нації та для мене особисто", - зазначив він.