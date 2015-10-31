ЗМІ: Після зльоту пілот Airbus повідомив про технічні неполадки

Про це повідомило РИА Новости джерело в аеропорту Шарм-еш-Шейха.

"Після зльоту літака пілот зв'язався з диспетчером і повідомив про технічні неполадки, запросив зміни маршруту та посадку в аеропорту Каїра, після цього зв'язок обірвався", — сказав співрозмовник агентства.

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Раніше джерело в Росавіації повідомило, що лайнер Airbus A321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх — Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 6.51 мск і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебувало 217 пасажирів і сім членів екіпажу. Єгипетський інтернет-портал "Йоум7"повідомив, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.