ЗМІ: Після зльоту пілот Airbus повідомив про технічні неполадки
Пілот зниклого російського літака рейсу "Шарм-еш-Шейх — Санкт-Петербург" після зльоту запросив зміни маршруту та посадку в аеропорту Каїра через технічні неполадки.
Про це повідомило РИА Новости джерело в аеропорту Шарм-еш-Шейха.
"Після зльоту літака пілот зв'язався з диспетчером і повідомив про технічні неполадки, запросив зміни маршруту та посадку в аеропорту Каїра, після цього зв'язок обірвався", — сказав співрозмовник агентства.
Читайте такожУ Росавіації підтвердили зникнення літака на Синайському півострові
Раніше джерело в Росавіації повідомило, що лайнер Airbus A321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх — Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 6.51 мск і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебувало 217 пасажирів і сім членів екіпажу. Єгипетський інтернет-портал "Йоум7"повідомив, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.