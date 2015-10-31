На місці катастрофи російського літака в Єгипті виявили тіла 17 дітей

Про це заявив представник цивільної авіації Єгипту, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"Багато загиблих на місці катастрофи, включаючи 17 дітей", - йдеться у повідомленні.

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Раніше джерело в Росавіації повідомило, що на борту літака Airbus перебували 200 дорослих пасажирів і 17 дітей. Згідно з останньою інформацією, єгипетські рятувальники виявили тіла приблизно 100 осіб.