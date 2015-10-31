Аварія російського лайнера у Єгипті: Фахівці почали розшифровувати чорну скриньку

Про це заявив прем'єр-міністр Єгипту Шериф Ісмаїл, повідомляє РИА Новости.

Розслідуванням авіакатастрофи займатимуться уряд Єгипту, Росавіація і МАК (Міждержавний авіаційний комітет). Представник Росавіації уточнив, що зараз оперативна група Росавіації вирушила бортом МНС до місця авіакатастрофи.

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Як повідомляв УНІАН, на борту літака А-321, що прямував до Санкт-Петербурга із Шарм-еш-Шейха, перебувало 224 людини. Серед пасажирів лайнера було 4 громадян України.