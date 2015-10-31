В авіакатастрофі російського лайнера А321 в Єгипті загинули 25 дітей

Про це заявив на брифінгу в Петербурзі представник оперативного штабу МНС РФ, повідомляє РИА Новости.

"Двадцять п'ять дітей загинули в авіакатастрофі", - сказав представник штабу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що єгипетські рятувальники виявили на місці катастрофи російського літака на Синайському півострові тіла 17 дітей.

Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 224 людини, серед яких 4 українців.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.



