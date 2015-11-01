Дружина пілота російського літака A321 розповіла про його скарги на стан лайнера
09:10, 01 листопада 2015Світ
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Колишня дружина другого пілота літака Airbus A321 Сергія Трухачова - Наталія Трухачова розповіла про його скарги на стан лайнера незадовго до вильоту.
REUTERS
Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу НТВ.
За її словами, екс-чоловік говорив про стан лайнера в телефонній розмові з їх дочкою.
"Старша дочка з ним зідзвонювалася перед тим, як він полетів. Скаржився перед польотом, що технічний стан літака залишав бажати кращого ", - розповіла вона.
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Зазначається, що "Технічні неполадки" авіаційна влада Єгипту називають найбільш вірогідною версією катастрофи літака.
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