Французького політика звільнили через візит до окупованого Криму
09:44, 01 листопада 2015Світ
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Усунення Тьєррі Маріані з посади віце-президента Європейської народної партії в Парламентській асамблеї Ради Європи стало логічним наслідком безвідповідальної політики.
Фото: ru.krymr.com
Такою думкою поділився посол України у Франції Олег Шамшур на офіційній сторінці посольства у Facebook.
Французького депутата Тьєррі Маріані зняли з посади віце-президента групи Європейської народної партії в ПАРЄ у зв'язку з його несанкціонованим українською владою візитом до окупованого Росією Криму. Його заяви і поїздка до Криму неодноразово викликали занепокоєння серед членів партійної групи.
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Нагадаємо, 23 липня група французьких сенаторів всупереч заборонам відвідала окупований Крим.
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