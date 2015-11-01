Французького політика звільнили через візит до окупованого Криму

Такою думкою поділився посол України у Франції Олег Шамшур на офіційній сторінці посольства у Facebook.

Французького депутата Тьєррі Маріані зняли з посади віце-президента групи Європейської народної партії в ПАРЄ у зв'язку з його несанкціонованим українською владою візитом до окупованого Росією Криму. Його заяви і поїздка до Криму неодноразово викликали занепокоєння серед членів партійної групи.

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Нагадаємо, 23 липня група французьких сенаторів всупереч заборонам відвідала окупований Крим.