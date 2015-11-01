Французького політика звільнили через візит до окупованого Криму

09:44, 01 листопада 2015
Світ
1284 0

Усунення Тьєррі Маріані з посади віце-президента Європейської народної партії в Парламентській асамблеї Ради Європи стало логічним наслідком безвідповідальної політики.

Фото: ru.krymr.com

Такою думкою поділився посол України у Франції Олег Шамшур на офіційній сторінці посольства у Facebook.

Французького депутата Тьєррі Маріані зняли з посади віце-президента групи Європейської народної партії в ПАРЄ у зв'язку з його несанкціонованим українською владою візитом до окупованого Росією Криму. Його заяви і поїздка до Криму неодноразово викликали занепокоєння серед членів партійної групи.

Читайте такожЧастина санкцій проти Росії буде діяти, поки окупований Крим залишається у складі РФ - Теффт

Нагадаємо, 23 липня група французьких сенаторів всупереч заборонам відвідала окупований Крим.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter