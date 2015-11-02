Влада Єгипту на 9 годин затримала рейс з Хургади до Пермі

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу перевізника. "Рейс авіакомпанії "Уральські авіалінії" U6-3028 Хургада-Перм був затриманий через очікування дозволу на виліт від авіаційної влади Єгипту. Літак знаходиться в справному стані", - наводить слова співрозмовника агентство.

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Лайнер повинен був вилетіти о 00:30 за місцевим часом (1:30 мск). Однак станом на 9:50 мск він все ще перебував в аеропорту Хургади. В інтернеті, як зазначає ТАСС, з'явилася інформація, що виліт затримується через технічні несправності борту.

Пермська телекомпанія "Вета" наводить слова однієї з пасажирок рейсу, яка повідомила, що служби аеропорту замкнули літак в щільне кільце з техніки, щоб не допустити злету, а після відправили повітряне судно в ремонтний бокс.

Станом на 11:00 за московським часом літак Airbus 321 "Уральських авіаліній" рейсу U6-3028 Хургада-Перм, вилетів за маршрутом, повідомив офіційний представник авіакомпанії Сергій Антонов. "Вилетів", - сказав він.