У Путіна прокоментували зв'язок між катастрофою лайнера та бомбардуваннями Сирії

Операція Росії в Сирії і катастрофа А321 в Єгипті - це різні питання, які не потрібно пов'язувати, повідомив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

Обговорюючи крах А321 і конфлікт в Сирії, Пєсков зазначив, що "жодні міркування в даному випадку не доречні".

"Якісь гіпотетичні роздуми на цей рахунок абсолютно недоречні. І потім це абсолютно різні виміри, абсолютно різні питання, і не потрібно пов'язувати", - сказав він.

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"Ну, звичайно, це абсолютно різні виміри, взагалі", — підкреслив він.

"З'являється величезна кількість спекуляцій. Ми неодноразово закликали, що, коли йде слідство, безумовно, можна спекулювати скільки завгодно. Але це не означає, що це має якесь відношення до реального стану справ. По мірі того, як у слідства буде з'являтися інформація, вона буде надаватися громадськості", — сказав Пєсков, зазначивши, що поки невідомо, коли приблизна інформація по авіакатастрофу в Єгипті буде представлена громадськості з боку Росії.

"Поки не можу відповісти на ваше запитання, тому що поки ніяких нових даних ми не маємо", — сказав Пєсков в відповідь на питання, виявлені сліди теракту після катастрофи російського літака в Єгипті.

Як пояснив прес-секретар Путіна, розслідування йде другий день і поки немає можливості надавати громадськості інформацію "по крихтах".

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Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак як первісну причину розглядають технічну несправність.