Уряд Австрії має намір зробити більш жорскими правила для афганських мігрантів

Зокрема, новий закон змусить більшість афганців чекати 3 роки замість одного згідно з діючими правилами, щоб привезти свої сім'ї в Австрію, а також доводити, що у них є самостійне джерело доходу, медична страховка і квартира, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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"Це було політичне рішення. Суворі правила возз'єднання сім'ї будуть стосуватися в основному афганців", - заявила міністр внутрішніх справ Австрії Йоханна Мікль-Лейтнер.

"Для нас важливо створити чіткі правила і звичайно зменшувати привабливість країни для біженців", - додала вона.

Закон повинен пройти голосування в парламенті в наступному місяці і буде застосовуватися з середини листопада у відношенні тих, кому наданий "додатковий захист", тобто в основному афганців, а не тих, кому було надано повний політичний притулок, наприклад, більшості сирійців.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр закликав мігрантів з Афганістану залишатися вдома.