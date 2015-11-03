У Росії суд оштрафував журналіста за фотографію візитки Яроша

Як повідомляє ТАСС, сума штрафу склала 1000 рублів (близько 360 гривень).

Як сказав журналіст, повернувшись з відрядження в Україні для спостереження за виборами, він почав ділитися своїми враженнями в інтернеті. Зокрема, опублікував на своїй сторінці прапор "Правого сектора", а також візитку Яроша.

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"Це, напевно, моя помилка, але я робив це не з метою пропаганди, а з інформаційними цілями... На даний момент все видалено", - сказав Штепа.

Як відомо, "Правий сектор" внесений до федерального списку заборонених в Росії організацій.

Сам журналіст повідомив, що не планує оскаржувати рішення суду.