У Росії суд оштрафував журналіста за фотографію візитки Яроша
17:02, 03 листопада 2015Світ
530 0
Петрозаводський міський суд Росії оштрафував журналіста Вадима Штепу за розміщення в соцмережі "ВКонтакте" фотографії візитки лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.
Журналіст видалив фото з соцмереж / firestock.ru
Як повідомляє ТАСС, сума штрафу склала 1000 рублів (близько 360 гривень).
Як сказав журналіст, повернувшись з відрядження в Україні для спостереження за виборами, він почав ділитися своїми враженнями в інтернеті. Зокрема, опублікував на своїй сторінці прапор "Правого сектора", а також візитку Яроша.
Читайте такожУ Санкт-Петербурзі невідомі спалили агітаційний автомобіль прихильників "ДНР" і "ЛНР"
"Це, напевно, моя помилка, але я робив це не з метою пропаганди, а з інформаційними цілями... На даний момент все видалено", - сказав Штепа.
Як відомо, "Правий сектор" внесений до федерального списку заборонених в Росії організацій.
Сам журналіст повідомив, що не планує оскаржувати рішення суду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter