Влада Південного Судану уточнила кількість жертв аварії Ан-12, трьом вдалося вижити

За словами представника президента країни Атені Вік Атені, вижити вдалося трьом, всі вони громадяни Південного Судану, повідомляє РИА Новости.

Він також повідомив, що літак належав місцевому авіаперевізнику Allied Services Limited.

«Ми нічого не знаємо. У нас немає ніяких деталей, зв'язуйтеся з управлінням цивільної авіації. Тільки вони уповноважені давати коментарі», - сказав представник компанії.

Ця компанія розташована в Джубі, здійснює вантажні перевезення у регіоні, в її володінні знаходяться два літаки Ан-12, бортові номери - EY-406 і EY 409.

За даними авіафорумів, в радянський час літак Ан-12 літав до Магадану. З 1996 по 2000 роки він стояв на складі, а потім його купила авіакомпанія Сан-Томе і Прінсіпі - невеличкої острівної держави, розташованої в Гвінейській затоці біля берегів Африки. З 2007 по 2014 роки повітряне судно літало у Вірменії. У минулому ж році його викупила таджицька компанія Asia Airways, повідомляє сайт «Комсомольської правди».

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Як повідомляв УНІАН, Ан-12 з російським екіпажем на борту зазнав аварії в Південному Судані відразу після вильоту з аеропорту Джуби. Літак звалився на берег річки Білий Ніл, де в той момент знаходилися рибалки. За даними місцевих ЗМІ, жертвами катастрофи стали понад 40 осіб. На самому літаку було п'ять членів екіпажу і сім пасажирів.