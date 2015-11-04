BBC: У США пілот посадив літак на шосе (відео)

Колишній керівник американської роздрібної мережі Wal-Mart Біл Саймон посадив літак на шосе у штаті Арканзас.

Із двома іншими пасажирами на борту він летів до Техасу, коли у салоні літака впав тиск, повідомляє BBC Україна.

Читайте такожReuters повідомив про 41 жертву аварії літака у Південному Судані (фоторепортаж)

Під час спроби здійснити аварійну посадку у літака відмовив двигун.

На щастя, спрацювали аварійні парашути, і літак опустився на землю, але і тут не обійшлося без пригод: під час приземлення він врізався у вантажівку.

Усіх пасажирів повітряного судна, а також жінку, що була у вантажівці, доправили до лікарні із незначними пораненнями.