BBC: У США пілот посадив літак на шосе (відео)
18:23, 04 листопада 2015Світ
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Усіх пасажирів повітряного судна, а також жінку, що була у вантажівці, доправили до лікарні із незначними пораненнями.
На щастя, спрацювали аварійні парашути, і літак опустився на землю / flickr.com/photos/tabor-roeder
Колишній керівник американської роздрібної мережі Wal-Mart Біл Саймон посадив літак на шосе у штаті Арканзас.
Із двома іншими пасажирами на борту він летів до Техасу, коли у салоні літака впав тиск, повідомляє BBC Україна.
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Під час спроби здійснити аварійну посадку у літака відмовив двигун.
На щастя, спрацювали аварійні парашути, і літак опустився на землю, але і тут не обійшлося без пригод: під час приземлення він врізався у вантажівку.
Усіх пасажирів повітряного судна, а також жінку, що була у вантажівці, доправили до лікарні із незначними пораненнями.
Відео BBC
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