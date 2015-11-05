У Петербурзі евакуюють пасажирів з літака авіакомпанії, якій належав А321

Про це повідомляє радіостанція Говорить Москва з посиланням на керівника служби зв'язків з громадськістю і реклами Пулково Ігоря Лаптєва.

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"За попередньою інформацією, у процесі буксирування повітряного судна авіакомпанії "Когалимавіа" з місця стоянки за допомогою буксирувальника екіпаж повітряного судна застосував гальмування, в результаті чого була пошкоджена передня стійка шасі літака. Тобто хтось із членів екіпажу натиснув на гальмо, а буксирувальник був не поінформований і продовжував штовхати", - розповів Лаптєв.

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Представник аеропорту також зазначив, що пасажири, які були на борту під час інциденту, зараз евакуюються. "Пасажири знімаються з повітряного судна і розміщуються в аеровокзальному комплексі. В даний час проводиться розслідування", - сказав представник аеропорту.