У Бразилії через прорив дамби загинуло 16 осіб - ЗМІ (відео)

Як передає Reuters, дамба знаходилася поруч із залізорудної шахтою. Представники управляючої компанії заявили, що поки не знають причини того, що сталося. За даними місцевих ЗМІ, зниклими без вісті числяться 45 осіб.

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На місці події ведуться пошукові роботи. На кадрах місцевого телеканалу видно будинки сусіднього з Маріаною села, зруйновані потоками брудної води.

Офіційних даних про кількість загиблих і зниклих поки немає. Місцева влада підтвердила загибель однієї людини і травмування 16.