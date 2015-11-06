Єгипет направив в аеропорт Шарм-ель-Шейха спецназ для захисту туристів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, спецназівці вирушили в повітряну гавань на декількох машинах. Представники сил безпеки заявили, що вони спрямовані туди для посилення захисту пасажирів.

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Відзначається, що в аеропорт Шарм-ель-Шейха в п'ятницю прибувають іноземні відпочиваючі, насамперед британці, щоб відправитися на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, ряд країн і великих авіакомпаній припиняють польоти в аеропорт єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх поки не буде встановлена причина падіння російського А321 в небі над Синайським півостровом.