Єгипет направив в аеропорт Шарм-ель-Шейха спецназ для захисту туристів
16:41, 06 листопада 2015Світ
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Єгипетські військові направили сили спеціального призначення для охорони туристів в аеропорту курортного міста Шарм-ель-Шейх.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.
Згідно з повідомленням, спецназівці вирушили в повітряну гавань на декількох машинах. Представники сил безпеки заявили, що вони спрямовані туди для посилення захисту пасажирів.
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Відзначається, що в аеропорт Шарм-ель-Шейха в п'ятницю прибувають іноземні відпочиваючі, насамперед британці, щоб відправитися на батьківщину.
Як повідомляв УНІАН, ряд країн і великих авіакомпаній припиняють польоти в аеропорт єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх поки не буде встановлена причина падіння російського А321 в небі над Синайським півостровом.
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