Це міг бути теракт: авіакомпанії Великобританії, Франції та інших країн припиняють польоти в Шарм-ель-Шейх

Як повідомляє Reuters, найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa заявив про припинення дочірніми компаніями Eurowings і Edelweiss польотів в Шарм-ель-Шейх.

Згідно з повідомленням, мова йде про два рейси на тиждень, які здійснюють Eurowings і Edelweiss в аеропорт популярного єгипетського курорту.

Раніше рішення тимчасово припинити польоти над Синаєм в якості запобіжного заходу після катастрофи російського лайнера також прийняли авіакомпанії Air France і Lufthansa.

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Разом з тим, припинити польоти над Синайським півостровом після катастрофи А321 також наказано ірландським авіакомпаніям.

"Ірландське авіаційне управління направило ірландським авіаперевізникам припис призупинити до особливого розпорядження польоти до/з аеропорту Шарм-ель-Шейх у Єгипті або над Синайським півостровом", - йдеться в повідомленні управління.

За словами прес-секретаря Turkish Airlines на час вивчення ситуації в аеропорту Єгипту рейси Стамбул-Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися тільки у світлий час доби.

"Після отримання звіту Turkish Airlines прийме необхідні рішення і дії щодо програми польотів. На час вивчення ситуації (в аеропорту - УНІАН) рейси між Стамбулом і Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися тільки у світлий час доби", - цитує слова прес-секретаря РИА Новости.

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Крім цього, у зв'язку з катастрофою російського A321 авіакомпанія AirBaltic призупинила на добу польоти в єгипетське курортне місто Шарм-ель-Шейх.

"Перед кожним вильотом до Єгипту АirBaltic ретельно оцінює ситуацію і вводить додаткові заходи безпеки, якщо вони необхідні... Компанія припиняє польоти над північною частиною Синайського півострова на 24 години", - повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляє РБК, раніше про припинення авіасполучення з Шарм-ель-Шейхом заявила влада Франції.

У відповідному комюніке, поширеному Єлисейським палацом говориться, що "було прийнято всі превентивні заходи для захисту французьких громадян". Прямих рейсів між Францією і Шарм-ель-Шейхом в даний момент немає, підкреслюється в комюніке. Проте в повідомленні не уточнюється, коли саме було припинено польоти з Франції на єгипетський курорт.

Як повідомляв УНІАН, раніше британська влада ухвалила рішення відкласти всі заплановані рейси з аеропорту Шарм-ель-Шейха у Великобританію. У заяві британського уряду зазначалося, що влада "стурбована, що літак А321 міг бути збитий за допомогою вибухового пристрою".

Варто зазначити, що рішення заборонити польоти над Синайським півостровом також прийняла Державіаслужба України.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, проте основною причиною розглядають технічну несправність.

Як відомо, Шарм-ель-Шейх - головний курорт Єгипту. У 2010 році Єгипет відвідали 15 млн туристів. А за даними за 2013 рік, відпочиваючі витратили 12 млрд дол.