Обама відмовився від будівництва гігантського нафтопроводу між США і Канадою

"Я згоден з цією думкою", — сказав Обама, виступаючи в Білому домі.

Обама виділив ряд причин, за якими "держдепартамент відкинув ідею цього проекту". Насамперед, зазначив він, його реалізація "не внесе суттєвий внесок в американську економіку", передає Росбалт.

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Перед своїм виступом Обама провів бесіду з держсекретарем Джоном Керрі, який розповів йому про результати екологічної експертизи по Keystone XL, яка проводилася держдепартаментом з 2008 року.

За словами Обами, держсекретар Джон Керрі поінформував його, що будівництво нафтопроводу не відповідає національним інтересам США.

У лютому президент наклав вето на законопроект, прийнятий Конгресом в підтримку будівництва нафтопроводу. "Ми не дозволимо будувати трубопровід, який принесе великі вигоди іноземній державі, якщо у нас не буде впевненості в тому, що він не небезпечний для навколишнього середовища", — наголосив глава американської адміністрації.