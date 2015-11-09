В ЮНЕСКО проголосували проти членства Косово

Косову не вистачило підтримки трьох країн, щоб стати членом ЮНЕСКО: в підтримку Косово було віддано 92 голоси при необхідних 95. Проти членства в ЮНЕСКО проголосували 50 країн, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЮНЕСКО підтвердила тисячолітній вік Алмати

Косово проголосило незалежність в односторонньому порядку в лютому 2008 року. Суверенітет Косово був визнаний більш ніж 110 країнами, в тому числі США та більшістю держав–членів ЄС.

Президент Сербії Томіслав Ніколич після голосування в Парижі назвав перемогою невдачу Косово в спробі стати членом ЮНЕСКО.

21 жовтня більшість з 58 членів виконавчої ради ЮНЕСКО проголосували за те, щоб рекомендувати Косово в якості повноправного члена організації.