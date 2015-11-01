Всупереч звітів РФ про успіхи операції у Сирії бойовики ІДІЛ захопили чергове місто

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними перепису населення, в 2004 році в місті проживало близько 11 тис. осіб, більшу частину жителів становили мусульмани-суніти.

За інформацією наглядової ради з прав людини в Сирії, після бою в Махині загинули щонайменше 50 учасників бойових дій з боку урядових сил, а бойовики опинилися в 20 км від ключового шосе, що зв'язує Дамаск і Хомс.

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Крім того, зіткнення зафіксовані біля міста Садад, в якому мешкають переважно християни.

Як повідомляв УНІАН, Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) говорить про мінімум 600 цивільних осіб, які загинули через російські авіаудари.

Президент РФ Володимир Путін продовжує пояснювати втручання Москви у внутрішні справи Сирії боротьбою з "Ісламським державою". Тим не менше, більшість російських авіаударів були спрямовані проти повстанців, які виступають проти ІД і правлячого режиму президента Башара Асада.

Інститут з вивчення війни говорить, що немає ніякої присутності терористів "Ісламської держави" у Хомсі. Аналітики кажуть, що президент Сирії Башар аль-Асад зацікавлений у контролі над містом, через який проходить ключова траса. Цей шлях зв'язує область з Дамаском на південь, а Алеппо на північ.

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Раніше в Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.

Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламського держави Іраку і Леванту" (ІДІЛ).

Тим часом, напередодні Міноборони РФ відрапортовало про понад 1500 завданих ударів по позиціям ІДІЛ за місяць.