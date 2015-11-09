Глава Пентагону: Росія "зійшла з курсу" в Сирії

Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер, передає "Голос Америки". "У Сирії Росія підливає оливу і в без того небезпечний вогонь, затягуючи громадянську війну, яка підживлює той самий екстремізм, якому, за заявами Росії, вона протистоїть", – заявив глава Пентагону.

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Ештон Картер також зазначив, що Росія не бореться з "Ісламською державою", незважаючи на те, що ця мета спочатку заявлялася.

Ештон Картер піддав критиці Кремль за те, що він підтримує режим президента Сирії Башара Асада замість того, щоб працювати над політичним перехідним процесом.