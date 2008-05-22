Огризко переконує ЄС, що в Україні все нормально

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО запевнив керівництво ЄС у тому, що в Україні відбуваються нормальні демократичні процеси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Любляні по завершенню засідання Україна – Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

«Я поінформував, що в Україні ми маємо нормальні демократичні процеси, і якщо ви порівняєте Україну 2008 року з Україною 2004 року, ви побачите дві різні країни», - сказав український міністр.

Він також наголосив на тому, що Конституційна реформа в Україні відбуватиметься у демократичний спосіб і відповідно до українського законодавства.

У свою чергу комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголосила на важливості політичної стабільності для України. «Ми очікуємо від усіх політичних гравців конструктивної роботи, що необхідно для подальших реформ, зокрема судової реформи, боротьби з корупцією та покращення бізнес-клімату», - сказала комісар.

Вона також наголосила, що ЄС готовий допомагати Україні у здійсненні цих реформ.

Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Словенії Дімітрій РУПЕЛЬ зазначив, що почув дуже оптимістичну інформацію щодо політичної ситуації в Україні. «Ми почули інформацію, яка є дуже оптимістичною. Досить часто Україну критикують, але зараз ситуація здається оптимістичною», - сказав Д.РУПЕЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Любляні відбулося засідання Україна – Трійка ЄС у ході якого сторони обговорили питання підготовки нової посиленої угоди між Євросоюзом і Україною, питання зовнішньополітичної співпраці, а також відносини з Росією, Молдовою, Грузією і питання вирішення заморожених конфліктів.