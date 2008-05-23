П`ять пострадянських держав можна включити до ЄС на особливих правах

Польща та Швеція запропонують Європейському Союзу сформувати з Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном організацію “Східного партнерства”.

Як повідомляє «Німецька хвиля», Польща та Швеція планує надати свої пропозиції щодо нової політики у напрямку східних сусідів на розгляд міністрам закордонних справ ЄС наступного понеділка.

До “Східного партнерства” увійдуть 27 держав ЄС, а також Україна, Молдова, Грузія, Вірменія та Азербайджан. У рамках цієї організації відбуватимуться переговори стосовно скасування віз, запровадження зон вільної торгівлі, та укладання стратегічних угод. Здійснюватимуться також невеликі проекти з обміну студентами, захисту довкілля, енергозабезпечення.

Видання відзначає, що Білорусь зможе приєднатися до нової ініціативи виключно на рівні експертів. Росію запросять до співпраці лише в межах місцевих ініціатив, як-от вирішення проблем Калінінграда. На відміну від “Середземноморського союзу”, “Східне партнерство” не матиме власного секретаріату, але координуватиметься Єврокомісією і фінансуватиметься з бюджету політики сусідства.

За даними „Німецької хвилі”, Франція, яка протягом наступного півріччя головуватиме в ЄС, ідею Польщі підтримує. Німеччина, Велика Британія та Нідерланди виявили зацікавленість. Втім, Італію та Іспанію ще доведеться переконувати. За словами Єврокомісара Донати ХЮБНЕР, спільна політика на східному напрямку - в інтересах усіх держав ЄС, а не лише тих, які розташовані на кордоні.