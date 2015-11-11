Lufthansa скасувала понад 900 рейсів для 96 тисяч пасажирів

Про це повідомляє прес-служба авіаперевізника.

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"Незалежна профспілка бортпровідників" (UFO) проводить страйк з 11 до 13 листопада. У зв'язку з цим Lufthansa змушена скасувати 931 рейс із Франкфурта, Мюнхена та Дюссельдорфа. Відміни торкнуться приблизно 96 тисяч пасажирів", - йдеться у повідомленні.

В той же час перевізник підкреслює, що дочірніх компаній Lufthansa: CityLine, Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Austrian Airlines, SWISS та Brussels Airlines - страйк не торкнеться.

Раніше повідомлялося, що Lufthansa в понеділок не досягла згоди з профспілкою. Тоді перевізник запропонував бортпровідникам разовий платіж в сумі 3000 євро замість 2000, як це було раніше, а також обіцяв погодитися на вимоги працівників щодо дострокових пенсій. Але в UFO такі заходи назвали недостатніми і почали страйк, який триватиме до 23:59 п'ятниці.