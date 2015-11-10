Усі рейси Lufthansa від середи під загрозою через масштабний страйк
Масштабний страйк профспілки бортпровідників заплановано на 11-13 листопада.
Про це повідомляє Associated Press.
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Профспілка "Незалежна організація бортпровідників" (UFO) та німецький авіаперевізник Lufthansa не дійшли згоди в питаннях пенсійного забезпечення та зарплат. Представники профспілки відмовилися від пропозиції авіакомпанії, яку було висунуто в понеділок, повідомивши, що вона обіцяє лише "мінімальне поліпшення умов".
У зв'язку з цим вони закликали всіх бортпровідників компанії провести страйк з 4:00 середи, 11 листопада, до півночі п'ятниці, 13 листопада. Практично всі рейси авіакомпанії знаходяться під загрозою скасування.
Зазначимо, що страйк не торкнеться дочірніх авікомпаній німецького оператора: Germanwings, Swiss і Austrian Airlines.