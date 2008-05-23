У Грузії підрахували 90% голосів

На парламентських виборах у Грузії після попереднього підрахунку голосів на близько 90% виборчих дільницях правляча партія «Єдиний національний рух» одержала 59,55% голосів виборців, передає Газета.руз посиланням на ІТАР-ТАРС . Як повідомив сьогодні вранці ЦВК Грузії, відповідно до цих же попередніх даних, найбільший опозиційний блок «Об`єднана опозиція: Національна рада - Нові праві» одержав 17,68% голосів виборців. Ще дві опозиційні організації подолали п`ятипроцентний бар`єр голосів, що дозволяє одержати місця в парламенті: партія «Георгій Таргамадзе: Християн-демократи» -7,36%, Лейбористська партія - 6,67%. Всього у виборах брали участь 9 партій і 3 виборчих блоки. Попередній підрахунок голосів завершується, повні попередні підсумки виборів ЦВК має намір оприлюднити найближчої години.