Путін подякував Тимошенко

Прем’єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН висловив вдячність главі українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО за своєчасне вирішення питання газового боргу і, той же час, рекомендував їй дати доручення відповідним українським структурам щодо своєчасного вирішення оплати за поставки російського газу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Уряд Російської Федерації вдячний уряду України за своєчасне вирішення проблеми із “зачистки боргів” за поставлений газ”, - сказав В.ПУТІН.

В свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що Україна очікує на позитивне завершення переговорів з Російською Федерацією з газового питання, за наслідками якого планується підписати стратегічний договір щодо поставок газу в Україну. “Я думаю, що такий стратегічний договір став би стабілізуючим фактором у газовому питанні”, - сказала глава українського уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила впевненість у тому, що українсько-російські відносини у подальшому будуть розвиватися більш динамічно. Цьому сприятимуть документи, підписані між двома країнами в рамках роботи українсько-російської Міждержавної комісії з економічних питань.

Також під час зустрічі В.ПУТІН відзначив позитивну динаміку зростання товарообігу між двома країнами, а також привітав входження України до Світової організації торгівлі. “Україна стала членом СОТ, і тому нам є про що говорити”, - додав В.ПУТІН.

Глава уряду РФ також відзначив, що вважає перспективною подальшу співпрацю між Україною і Росією не тільки в сфері енергетики, а й авіабудування.

Зустріч В.ПУТІНА та Ю.ТИМОШЕНКО відбувалася віч-на-віч у рамках засідання Ради голів урядів країн Співдружності Незалежних Держав.