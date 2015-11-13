Казахстан заборонив польоти до Єгипту через катастрофу російського А321

Про це повідомили у прес-службі міністерства інноваційного розвитку (МІР) Казахстану, передає "Новости-Казахстан".

"За результатами оперативної наради в Комітеті цивільної авіації МІР РК за участю авіакомпаній та туристичних організацій казахстанським авіакомпаніям рекомендовано обмежити польоти в аеропорти Єгипту, а туристичним компаніям утриматися від подальшого продажу турпакетів до Єгипту до оголошення попередніх підсумків розслідування авіакатастрофи з повітряним судном "Когалимавіа", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що за результатами оцінки було визначено високий рівень загрози забезпечення авіаційної безпеки для Казахстанських авіакомпаній, що здійснюють польоти до Єгипту.

Варто зазначити, що в цілях забезпечення авіаційної безпеки і захисту своїх пасажирів і повітряних суден Росія, Великобританія, Нідерланди і авіакомпанія Turkish Airlines тимчасово припинили польоти в Єгипет.