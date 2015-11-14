Президент Ірану скасував візит до Франції через теракти

Як передає Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, іранський президент рішуче засудив теракти в Парижі, назвавши їх "нелюдським злочином".

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Він також скасував свою заплановану поїздку до Італії та Франції.

Нагадаємо, в результаті серії терактів у столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада загинуло щонайменше 153 людини. Відповідальність за злочини взяла на себе "Ісламська держава".

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