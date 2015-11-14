У Парижі встановили особи двох терористів, один з них виявився французом
15:36, 14 листопада 2015Світ
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Французькі силовики встановили особу щонайменше двох із семи терористів, які вчинили атаки в Парижі увечері в п'ятницю, 13 листопада.
Встановлені особистості щонайменше двох із семи терористів / REUTERS
Як пише Лента.ру з посиланням на мікроблог радіостанції Europe1 в Twitter, один з них виявився французом, другий — сирійцем.
Як повідомляв УНІАН, раніше при одному з смертників, що підірвали себе біля паризького стадіону "Стад де Франс", було знайдено сирійський паспорт.
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Правоохоронні органи намагаються перевірити відповідність особистості злочинця даними виявленого документа, однак стан останків тіла ускладнює процес верифікації.
Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули більше 150 осіб.
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