У Парижі встановили особи двох терористів, один з них виявився французом

Як пише Лента.ру з посиланням на мікроблог радіостанції Europe1 в Twitter, один з них виявився французом, другий — сирійцем.

Як повідомляв УНІАН, раніше при одному з смертників, що підірвали себе біля паризького стадіону "Стад де Франс", було знайдено сирійський паспорт.

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Правоохоронні органи намагаються перевірити відповідність особистості злочинця даними виявленого документа, однак стан останків тіла ускладнює процес верифікації.

Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули більше 150 осіб.